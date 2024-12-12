Троих человек спасли из огня в ночном пожаре на юге Карелии

Квартира загорелась в одном из поселков Прионежского района.

Минувшей ночью в 05.44 в посёлке Ладва-Ветка произошёл пожар в жилом доме по адресу: улица Привокзальная, 48, сообщили в МЧС Карелии.

Огонь повредил комнату на площади 20 квадратных метров. Из огня спасли троих человек, ещё двое были эвакуированы.

Для ликвидации привлекались 4 единицы техники и 16 человек, из них от 1 единица техники и 5 человек.