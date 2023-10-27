Троих детей увезли в больницу после ДТП в Пряжинском районе

В Пряжинском районе столкнулись два автомобиля.
О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщил в своем Телеграм-канале глава Минздрава Карелии.
Также министр передал срочное сообщение от коллег из территориального центра медицины катастроф.
ДТП произошло в субботу, 28 октября, у поселка Чална. Там столкнулись два автомобиля.
В результате аварии травмы получили две девочки 14 и 11 лет и мальчик 9 лет. Детей госпитализировали в ГБУЗ ДРБ.
Женщину 45 лет с травмами доставили в БСМП.
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