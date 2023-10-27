Троих детей увезли в больницу после ДТП в Пряжинском районе

В Пряжинском районе столкнулись два автомобиля.

О дорожной аварии в Пряжинском районе сообщил в своем Телеграм-канале глава Минздрава Карелии.

Также министр передал срочное сообщение от коллег из территориального центра медицины катастроф.

ДТП произошло в субботу, 28 октября, у поселка Чална. Там столкнулись два автомобиля.

В результате аварии травмы получили две девочки 14 и 11 лет и мальчик 9 лет. Детей госпитализировали в ГБУЗ ДРБ.



Женщину 45 лет с травмами доставили в БСМП.





