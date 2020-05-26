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Троих распространителей наркотиков задержали в Карелии

Новости. Криминал
12:26, 27 Мая 2020
фото: © коллаж Столица на Онего
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия пресекли наркотрафик, сообщили в республиканском ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК республиканского МВД пресечена поставка наркотика в ряд районов Карелии. В качестве подозреваемых в наркобизнесе проходят трое уроженцев Пудожа в возрасте от 25 до 27 лет.

Так, наркополицейскими установлено, что фигуранты являлись закладчиками наркотиков на территории Карелии. В их задачи входило получение крупной партии "товара" для его дальнейшей реализации потребителям. Фигуранты осуществляли сбыт в Петрозаводске, Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже и Прионежье.

Собрав достаточную доказательную базу, полицейские задержали подозреваемых. При обыске у них, а также в подготовленных ими тайниках, изъято свыше 150 граммов гашиша и амфетамина. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по 23 эпизодам преступной деятельности. Один из них заключен под стражу.

Кроме того, в действиях подозреваемых усматриваются признаки организованности, решается вопрос о вменении им осуществления преступной деятельности в составе организованной преступной группы. В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации это влечет более строгое наказание.

В рамках возбужденных уголовных дел проводятся следственные мероприятия.

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