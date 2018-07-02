Троих ребят приняли в пионеры на слете в Карелии

В Сортавальском районе Карелии прошел слет комсомольцев и пионеров.

На территории Дома творчества композиторов, который расположен на одном из самых красивых заливов Ладожского озера, прошел республиканский слёт комсомола и пионерии. В нем приняли участие около 60 человек.

Особое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ребята сходили в туристический поход, прошли полосу препятствий, участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Дети жили в гостинице, но еду готовили на костре, пользовались армейскими термосами.

"В ряды пионерской организации на слете приняли троих ребят", - отметили в организации.