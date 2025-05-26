Троих выпускников удалили с экзамена в Карелии

Инцидент произошел сегодня в Петрозаводске и в Лоухском районе.

Девятиклассники писали сегодня, 9 июня, русский язык. Троих учащихся удалили с ОГЭ, рассказали «Столице на Онего» в Минобразования Карелии.

«Сегодня было трое выпскников, которых удалили с экзамена. Два с телефоном и один со шпаркалками — Петрозаводск и Лоухский район», — уточнили в ведомстве.

Напомним, это не первый случай. 3 июня с экзамена по математике также был удален девятиклассник. У него обнаружили телефон.

Всего с начала ЕГЭ в России с экзамена удалили около 500 выпускников. Большая часть за шпаркгалки — 283 человека и 153 — за наличие телефона.

Добавим, что согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, допуск к пересдаче ЕГЭ удаленных выпускников предусмотрен только по русскому языку и базовой математике в дополнительный период. Он пройдет с 4 по 23 сентября. Выпускники 9 классов тоже смогут пересдать экзамен только в дополнительный сентябрьский период.