Троим пострадавшим оказали помощь после аварии в Заонежье Карелии (ФОТО)

Две аварии за один день произошло на дороге в Медвежьегорском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в Медвежьегорском районе около 9 утра на 57 километре «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа» 37 — летний водитель Renault Logan направил машину в кювет. Авария произошла 17 июня.

В ДТП получил травмы 34-летний пассажир автомобиля, он был госпитализирован.

Кроме того, водителю и 12 — летнему пассажиру была оказана разовая помощь. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в том же районе в аварии с участием отечественного внедорожника пострадал 10-летний ребенок.