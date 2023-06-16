«Троицу» Андрея Рублева будут показывать в храме до середины июля

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в Храме Христа Спасителя до 19 июля, пишет «Интерфакс».

Срок пребывания иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя продлили до 19 июля 2023 года, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что в кафедральном соборе она находится под пристальным вниманием экспертов, в том числе сотрудников Третьяковской галереи.

Как подчеркнули в Минкультуры РФ, «икона в стабильном состоянии: резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано».

Решение о продлении пребывания иконы в храме связано с просьбами представителей Русской православной церкви дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память церковь чтит 18 июля.

Ранее в РПЦ сообщили о решении продлить сроки пребывания иконы в храме до 18 июля. Также тогда в РПЦ заявили, что Минкультуры готовит необходимые документы в целях оформления передачи чтимой святыни в безвозмездное пользование церкви - в соответствии с указанием президента России.

О решении передать икону «Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви стало известно 15 мая. На следующий день в Минкультуры России сообщили, что икона будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву Лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра.