Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске

Троллебусный маршрут №6 запустили по Лобановскому мосту в Петрозаводске.

— Мы с радостью сообщаем о возобновлении движения обновленного троллейбусного маршрута № 6! Первые троллейбусы уже отправились с конечных станций, — сообщили в официальном паблике троллейбусники.

С Ключевой по Калинина он будет выезжать через проспект Невского на Первомайский проспект. Этого события ждали жители сразу нескольких микрорайонов. Теперь они смогут добираться до Первомайского более коротким путем и без пересадок. Начало движения — 6:40, последний рейс будет выходить на линию в 22:00.

Новый путь следования троллейбуса № 6: ул. Корабелов — ул. Антонова — ул. Репникова — Ключевское ш. — ул. Калинина — пр-кт Александра Невского — ул. Маршала Мерецкова — ул. Антикайнена — Первомайский пр-кт — Краснофлотская ул. — Товарная станция (Старовокзальная площадь) — ул. Разина — Первомайский пр-кт — ул. Антикайнена — ул. Маршала Мерецкова — пр-кт Александра Невского — ул. Калинина — Ключевское ш. — ул. Репникова — ул. Антонова — ул. Корабелов.

Напомним, в воскресенье по Лобановскому мосту пошел и троллейбус № 3, который соединил завод «Авангард», Первомайский проспект и улицу Заводскую. Напомним, накануне в Петрозаводске открыли Лобановский мост.