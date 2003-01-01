Троллейбус №3 столкнулся с легковым автомобилем в Петрозаводске

На улице Гоголя в Петрозаводске произошло ДТП с участием троллейбуса маршрута №3 и легкового автомобиля.

Инцидент произошёл в районе остановки «Гоголя» в сторону Заводской улицы. Троллейбус под номером 511 столкнулся с легковым автомобилем, сообщает ПМУП «Городской транспорт».



Как сообщают в транспортном предприятии, повреждений на троллейбусе не зафиксировано. Вина водителя общественного транспорта в аварии отсутствует.



Из-за вынужденного простоя троллейбуса на маршруте №3 сбился интервал движения. Перевозчик приносит извинения за временные неудобства и работает над восстановлением графика.

