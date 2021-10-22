Троллейбус №5 в Петрозаводске временно изменит свой маршрут

В субботу, 23 октября, вечером троллейбус №5 в Петрозаводске изменит свой маршрут из-за работ на инженерных сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 20 часов 23 октября до 6 часов 25 октября в карельской столице изменится маршрут движения троллейбуса № 5. В указанные дни электротранспорт не будет проезжать от остановки «ДСК» по улицам Зайцева, Мелентьевой, набережной Варкауса и Московской улице по направлению к центру города. Вместо этого троллейбус будет разворачиваться на Заводской площади и следовать по одноимённой улице в обратном направлении.

То есть маршрут будет выглядеть следующим образом:

В прямом направлении: «к/ст Лыжная – ул. Ровио – Комсомольский пр. – пл. Гагарина – ул. Антикайнена – Первомайский пр. – Заводская ул. – к/ст ДСК».

В обратном направлении: «к/ст ДСК – Заводская ул. – Первомайский пр. – ул. Антикайнена – пр. Ленина – пл. Гагарина – Комсомольский пр. – ул. Ровио – к/ст Лыжная».

Изменения связаны работами на инженерных сетях в районе Московской улицы.