Троллейбус №8 в Петрозаводске перевели на работы только в часы пик

С 3 июля троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске вернулся к прежнему расписанию.

Теперь «восьмерка» ходит только по будням в утренние и вечерние часы пик.

В МУП «Городской транспорт» объяснили это решение сезонным уменьшением количества пассажиров. В сообщении Троллейбусного управления говорится, что летом многие горожане уезжают на дачи или в отпуска, поэтому потребность в транспорте снижается.

Однако в комментариях горожане отметили, что это единственный маршрут, который связывает Древлянку и Первомайский, поэтому он нужен людям круглый год. Петрозаводчане также указали, что в час пик на конечной остановке троллейбус полностью заполнен, а дожидаться его нужно по полчаса. Теперь полчаса будет минимальным интервалом.

Полное расписание опубликовано на официальном сайте транспортного предприятия.