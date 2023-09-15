Троллейбус искорежило в результате аварии в Петрозаводске

Помощь спасателей потребовалась в столкновении троллейбуса и легковушки на улице Онежской флотилии.
Информация об аварии на улице Онежской флотилии в Петрозаводске появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
По словам очевидцев, авария произошла ранее 20.30 вечера 17 сентября возле остановки «Металлосклад». Столкнулись легковой автомобиль и троллейбус.
Судя по кадрам, общественный транспорт получил серьезные повреждения. Также пострадали пассажиры троллейбуса, число пострадавших уточняется.
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