Троллейбус под управлением Деда Мороза отправился на маршрут в Петрозаводске

Сотрудники ПМУП «Городской транспорт» стараются привнести в работу хорошее настроение.

Как рассказали в паблике ПМУП «Городской транспорт», сотрудники предприятия очень стараются привнести в работу хорошее настроение.

Сегодня, 25 декабря, на 6 маршрут отправился троллейбус N421 под управлением Деда Мороза.

В группе сообщили, что уже не первый раз в него наряжается опытный, любящий свою работу водитель 2 класса Александр Еремин.

С 31 декабря по 4 января он будет работать на 1 маршруте.

«Всех с наступающим, хорошего настроения, не забывайте оплачивать проезд!», — написали в источнике.