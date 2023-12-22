Троллейбус под управлением Деда Мороза отправился на маршрут в Петрозаводске

Сотрудники ПМУП «Городской транспорт» стараются привнести в работу хорошее настроение.
Как рассказали в паблике, сотрудники предприятия очень стараются привнести в работу хорошее настроение.
Сегодня, 25 декабря, на 6 маршрут отправился троллейбус N421 под управлением Деда Мороза.
В группе сообщили, что уже не первый раз в него наряжается опытный, любящий свою работу водитель 2 класса Александр Еремин.
С 31 декабря по 4 января он будет работать на 1 маршруте.
«Всех с наступающим, хорошего настроения, не забывайте оплачивать проезд!», — написали в источнике.
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