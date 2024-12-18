Троллейбус сорвал ограждение после посадки пассажиров в Петрозаводске

Фото опубликовали в местном паблике.

Троллейбус бортовой № 413 совершал посадку пассажиров сегодня около 8.15. За рулем была водитель-женщина, которая открыла двери. Пассажиры выходили и заходили в троллейбус вне остановки, так как на ней стоял автобус № 30, сообщили очевидцы в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии.

Водитель троллейбуса резко отъехала и зацепила ограждение задним весом, повредив транспортное средство.