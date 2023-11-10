Троллейбусам срочно изменили маршрут следования в Петрозаводске

В троллейбусном управлении сообщили о срочных изменениях маршрута № 3.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Городской транспорт», из-за невозможности выезда троллейбусов с улицы Заводской на Первомайский проспект, временно меняется маршрут № 3.



Электротранспорт будет следовать в сторону центра по Заводской и улице Зайцева, набережной Варкауса и далее по маршруту.



От центра в сторону Заводской - без изменений, через улицу Московскую и Первомайский проспект.



Об изменениях в троллейбусном управлении обещали сообщить дополнительно.