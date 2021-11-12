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Троллейбусное предприятие Петрозаводска объяснило рост себестоимости билетов пандемией

Новости. Общество
14:47, 22 Ноября 2021
фото: © Мэрия Петрозаводска

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ПМУП «Городской транспорт», которое занимается обслуживанием троллейбусных маршрутов Петрозаводска, представило администрации расчеты увеличения себестоимости перевозок.

Об этом говорится в протоколе заседания городской комиссии по регулированию цен и тарифов.

ПМУП «Городской транспорт» предложило увеличить экономически обоснованный тариф с 37,32 рублей до 48,96 рублей за одну поездку с учетом рентабельности 5%.

Причиной увеличения себестоимости предприятие назвало снижение пассажиропотока в 2021 году на 25% по сравнению с запланированным.

«Снижение пассажиропотока предприятие объясняет введением на территории Республики Карелия и Петрозаводского городского округа ограничительных мер для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции; невыполнением предприятием расписания движения троллейбусов по причине технической неисправности троллейбусов, отсутствием необходимого количества подвижного состава», — говорится в документе.

Кроме того, на снижение пассажиропотока повлияло закрытие троллейбусного движения в связи с реконструкций улицы Куйбышева и изменением маршрутов из-за закрытия 3-х мостов для движения большегрузного транспорта.

Комиссия по ценам и тарифам согласилась увеличить экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира до 43,16 рублей.

Протокол заседания комиссии содержится в проекте решения Петросовета об увеличении предельного размера тарифа на перевозку пассажиров в троллейбусах. Из документа следует, что стоимость проезда для жителей Петрозаводске останется прежней — 25 рублей, но для компенсации убытков ПМУП «Городской транспорт» потребуется увеличить бюджетные субсидии предприятию.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-11-22 15:59:46
Путь тот кто ввёл эти ограничения на траспорте и платит , при чём тут горожане :)
кир
2021-11-22 15:18:11
Никаких дотаций быть не должно - сами выбрали рынок.
Hовый
2021-11-22 15:12:02
слабунова выразила озабоченность ? фукс фельетон уже написал ?
Гость
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