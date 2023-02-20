Троллейбусное предприятие Петрозаводска попало по суд из-за долгов за электричество

Арбитражный суд Карелии постановил взыскать с ПМУП «Городской транспорт» задолженность за электроэнергию в размере более 5 млн рублей.
Согласно материалам дела, с иском в суд обратилась компания «Энергокомфорт».
«Городской транспорт» задолжал указанную сумму в ноябре 2022 года. Предприятие не оспаривало иск энергетиков и даже не отправило на судебное заседание своего представителя.
МУП «Городской транспорт» занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске.
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