Троллейбусное управление набирает водителей на обучение в Петрозаводске

Организация гарантирует последующее трудоустройство и достойную зарплату.

Обучение на водителей троллейбуса начнут в феврале 2025 года. Оно продлится шесть месяцев. Об этом сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».

На время обучения выплачивается хорошая стипендия. По окончании можно трудоустроиться водителем троллейбуса и получать зарплату до 60 тысяч рублей, отметили в паблике. Бонусом идет и выход на пенсию раньше на пять лет, отпуск 58 дней. Более подробную информацию можно узнать на Москвоской, 14 и по телефону 58-31-71, 89214516414.