Троллейбусное управление Петрозаводска остро нуждается в новых водителях

Муниципальное предприятие готово на время полугодовой учебы выплачивать стипенди соискателям.

Петрозаводское муниципальное предприятие «Городской транспорт» остро нуждается в водителях.



«Особенно это станет ощущаться после закупки в 2024 году 27 новых троллейбусов, — сообщили в паблике «ПМУП «Городской транспорт». — Управление труда совместно с центром занятости населения и автотранспортным техникумом с участием предприятия начинает набор учебной группы».



Желающие могут обращаться на ярмарки вакансий в петрозаводском центре занятости населения на улице Кирова, 25.



Телефоны для справок:



59-26-02 — центр занятости;



59-31-71;



+7 921-464-07-09 — администрация карельской столицы.



Начало обучения — первый квартал 2024 года, срок обучения — шесть месяцев.



«На время обучения выплачивается стипендия. Принимаются мужчины и женщины в возрасте от 21 года, имеющие среднее образование и годные по состоянию здоровья. По окончанию обучения гарантируется трудоустройство», — говорится в сообщении.



Как заявили на предприятии, заработная плата водителя третьего класса начинается от 45 тысяч рублей. Предоставляется отпуск в 58 календарных дней.



Есть возможность льготной пенсии при необходимом стаже работы.