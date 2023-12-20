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Троллейбусное управление Петрозаводска остро нуждается в новых водителях

Новости. Общество
09:00, 22 Декабря 2023
фото: © паблик ВК «ПМУП «Городской транспорт»

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Муниципальное предприятие готово на время полугодовой учебы выплачивать стипенди соискателям.

Петрозаводское муниципальное предприятие «Городской транспорт» остро нуждается в водителях.

«Особенно это станет ощущаться после закупки в 2024 году 27 новых троллейбусов, — сообщили в паблике «ПМУП «Городской транспорт». — Управление труда совместно с центром занятости населения и автотранспортным техникумом с участием предприятия начинает набор учебной группы».

Желающие могут обращаться на ярмарки вакансий в петрозаводском центре занятости населения на улице Кирова, 25.

Телефоны для справок:

59-26-02 — центр занятости;

59-31-71;

+7 921-464-07-09 — администрация карельской столицы. 

Начало обучения — первый квартал 2024 года, срок обучения — шесть месяцев.

«На время обучения выплачивается стипендия. Принимаются мужчины и женщины в возрасте от 21 года, имеющие среднее образование и годные по состоянию здоровья. По окончанию обучения гарантируется трудоустройство», — говорится в сообщении.

Как заявили на предприятии, заработная плата водителя третьего класса начинается от 45 тысяч рублей. Предоставляется отпуск в 58 календарных дней.

Есть возможность льготной пенсии при необходимом стаже работы.

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