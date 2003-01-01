Троллейбусный маршрут № 8 в Петрозаводске возобновит движение в выходные

Троллейбус «восьмерка» вновь будет курсировать в выходные.
О возобновлении работы маршрута в выходные дни рассказали на предприятии «Городской транспорт».
— Мы услышали ваши обращения и внимательно проанализировали возросший пассажиропоток.Теперь у вас снова будет возможность комфортно и быстро добираться до любимых мест на нашем троллейбусе, — говорится в ообщении.
Напомним, с 1 сентября троллейбусный маршрут № 8 вернулся в будние дни на постоянной основе. Он курсирует по маршруту от Заводской улицы до Чистой.
Ранее новые троллейбусные маршруты тестировали в Петрозаводске. Рассматривается возможность запуска маршрутов №2 и №5 по новому участку на улице Шотмана., рассказали в мэрии.