Троллейбусный маршрут временно остановит работу в Петрозаводске

С конца декабря приостановится один из маршрутов Петрозаводска.
Троллейбус № 7а приостановит работу в Петрозаводске, сообщили в городской администрации со ссылкой на ПМУП «Городской транспорт».
Маршрут временно перестанет функционировать с 28 декабря по 8 января в связи с выходом школьников на зимние каникулы.
В мэрии напомнили, что маршрут ввели для учеников школы № 3, которые на время капитального ремонта учреждения посещают школу № 26.
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