Троллейбусный маршрут временно остановит работу в Петрозаводске

С конца декабря приостановится один из маршрутов Петрозаводска.

Троллейбус № 7а приостановит работу в Петрозаводске, сообщили в городской администрации со ссылкой на ПМУП «Городской транспорт».

Маршрут временно перестанет функционировать с 28 декабря по 8 января в связи с выходом школьников на зимние каникулы.

В мэрии напомнили, что маршрут ввели для учеников школы № 3, которые на время капитального ремонта учреждения посещают школу № 26.