Муниципальное предприятие «Городской транспорт» вынуждено «обновлять» троллейбусы за счет списанных машин из Санкт-Петербурга и Москвы.

В нынешнем году Петрозаводск рассчитывает получить 20 списанных троллейбусов из Санкт-Петербурга, которые после необходимого ремонта выйдут на линию в карельской столице. Как рассказал директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Геннадий Няккоев, в настоящее время троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%, однако предприятие не может позволить себе приобрести новые машины из-за тяжелого финансового состояния.

«Новый троллейбус стоит от 20 от 25 миллионов, деньги для нас значительные, – пояснил Геннадий Няккоев в интервью «Столице на Онего». – В прошлом году нам удалось получить 27 троллейбусов. Они не новые, но они в рабочем состоянии. Десять мы получили из Москвы, и 17 – из Санкт-Петербурга. Санкт-петербургские оказались более надежные: они хоть и старого образца, не на электронике, как московские, но они у нас все вышли на линию. Все работают и приносят нам выручку. Надо понимать, что эксплуатационный срок троллейбуса – десять лет, а мы их эксплуатируем по 30-40 лет. В Санкт-Петербурге списывают те машины, которые отходили десять лет. Они еще в хорошем состоянии, мы сами их отбираем, и если троллейбус требует большого ремонта, то мы от него, конечно, отказываемся. В этом году Санкт-Петербург обещал нам еще 20 троллейбусов».

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.