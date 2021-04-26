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Троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%

Новости. Экономика
12:00, 27 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Муниципальное предприятие «Городской транспорт» вынуждено «обновлять» троллейбусы за счет списанных машин из Санкт-Петербурга и Москвы.

В нынешнем году Петрозаводск рассчитывает получить 20 списанных троллейбусов из Санкт-Петербурга, которые после необходимого ремонта выйдут на линию в карельской столице. Как рассказал директор муниципального предприятия «Городской транспорт» Геннадий Няккоев, в настоящее время троллейбусный парк Петрозаводска изношен на 98%, однако предприятие не может позволить себе приобрести новые машины из-за тяжелого финансового состояния.

«Новый троллейбус стоит от 20 от 25 миллионов, деньги для нас значительные, – пояснил Геннадий Няккоев в интервью «Столице на Онего». – В прошлом году нам удалось получить 27 троллейбусов. Они не новые, но они в рабочем состоянии. Десять мы получили из Москвы, и 17 – из Санкт-Петербурга. Санкт-петербургские оказались более надежные: они хоть и старого образца, не на электронике, как московские, но они у нас все вышли на линию. Все работают и приносят нам выручку. Надо понимать, что эксплуатационный срок троллейбуса – десять лет, а мы их эксплуатируем по 30-40 лет. В Санкт-Петербурге списывают те машины, которые отходили десять лет. Они еще в хорошем состоянии, мы сами их отбираем, и если троллейбус требует большого ремонта, то мы от него, конечно, отказываемся. В этом году Санкт-Петербург обещал нам еще 20 троллейбусов».

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-27 12:25:09
Это последствия правления Хрущова.
врунофф
2021-04-27 12:21:24
зато ширшина красиво цены снижала.. Вот и результат пятничных видеоотчетов
Горожанин
2021-04-27 12:09:24
А чего так боимся электроники? Цифровизация шагает по стране, 21 век. Сколько можно контакторы чистить? Специалистов нет в университетском городе по частотным преобразователям?
Гость
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