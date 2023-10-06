Троллейбусы изменили маршрут в Петрозаводске

Троллейбусы первого маршрута временно следуют по измененному маршруту.

По информации паблика «Петрозаводск транспортный», на улице Чернышевского в карельской столице ведутся земляные работы.



«Временно троллейбусы первого маршрута следуют до улицы Корабелов, а третьего — до площади Гагарина.



О возобновлении движения по привычному графику в паблике обещают сообщить дополнительно.