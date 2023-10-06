Троллейбусы изменили маршрут в Петрозаводске

Троллейбусы первого маршрута временно следуют по измененному маршруту.
По информации паблика «Петрозаводск транспортный», на улице Чернышевского в карельской столице ведутся земляные работы.
«Временно троллейбусы первого маршрута следуют до улицы Корабелов, а третьего — до площади Гагарина.
О возобновлении движения по привычному графику в паблике обещают сообщить дополнительно.
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