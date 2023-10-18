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Троллейбусы изменят свои маршруты из-за земляных работ в Петрозаводске

Новости. Общество
15:48, 18 Октября 2023
фото: © ПМУП «Городской транспорт»

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Коммунальщики будут работать на площади Гагарина и на улице Московской.

На этих выходных, 21 и 22 числа, по причине земляных работ на Московской улице и площади Гагарина в маршруты петрозаводских троллейбусов внесут изменения. Об этом рассказали в ПМУП «Городской транспорт».

Маршрут № 1: конечная станция «Кемская» – Кемская улица – Судостроительная улица – улица Онежской Флотилии – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – улица П «Правды» – площадь Кирова – улица Куйбышева – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект – улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект –проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – улица Онежской Флотилии –Судостроительная улица – конечная станция «Кемская».

Ближайшая остановка к площади Гагарина в сторону конечной станции «Кемская» – «торговый центр «Кей».

Маршрут № 3: конечная станция «Заводская» – Заводская улица – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – (РАЗВОРОТ НА НИЖНЕМ ЧАПАЕВСКОМ КОЛЬЦЕ) – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – конечная станция «Хлебокомбинат» – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект –Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – Заводская улица – конечная станция «Заводская».

Ближайшая остановка к площади Гагарина «улица Шотмана» в районе дома № 4.

Маршрут № 5: конечная станция «Лыжная» – Лыжная улица – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – конечная станция «ДСК» – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – (РАЗВОРОТ НА НИЖНЕМ ЧАПАЕВСКОМ КОЛЬЦЕ) – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная».

Ближайшая остановка к площади Гагарина «улица Шотмана» в районе дома № 4.

Маршрут № 6: конечная станция «Корабелов» – улица Корабелов – улица Антонова – улица Репникова – Ключевское шоссе – улица Калинина – проспект Александра Невского – улица «Правды» – улица Куйбышева – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – Заводская улица – конечная станция «Заводская» – Заводская улица – улица Зайцева – набережная Варкауса – улица Кирова – улица Куйбышева – улица «Правды» – проспект Александра Невского – улица Калинина – Ключевское шоссе – улица Репникова – улица Антонова – улица Корабелов – конечная станция «Корабелов».

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