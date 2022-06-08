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Троллейбусы могут пустить в новые микрорайоны Петрозаводска

Новости. Общество
13:48, 09 Июня 2022
фото: © Konstantin Timofeev | Dreamstime.com

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В новой маршрутной сети столицы Карелии приоритет отдадут троллейбусному сообщению.

Об этом сообщили в администрации города, где прошло заседание рабочей группы по реализации транспортной реформы. Заместитель начальника отдела региональных проектов ФАУ «Росдорнии» Алексей Иванов представил членам группы промежуточный этап разработанной комплексной схемы транспортного обслуживания.

Участники заседания сошлись во мнении, что в новой маршрутной сети приоритет нужно отдать троллейбусному сообщению. В связи с этим члены рабочей группы предложили в перспективе продлить контактную сеть до новых микрорайонов, например, до Чистой улицы, сообщили в мэрии.

Представитель «Росдорнии» предложил увеличить класс вместимости автобусов на нескольких маршрутах. Согласно проведенному анализу, это необходимо сделать на маршрутах №9, 14 и 19. Также представитель подрядчика отметил, что новая маршрутная сеть подразумевает доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения и сокращение интервалов движения до восьми минут.

В ближайшее время предложенная «Росдорнии» маршрутная сеть будет корректироваться специалистами администрации, экспертами и общественниками. Окончательный ее вариант подрядчик планирует представить в июле.

Ранее сообщалось, стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска вырастет до 30 рублей.

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