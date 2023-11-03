Троллейбусы Петрозаводска изменят свои маршруты в предстоящий длинный уикенд

В Петрозаводске временно изменится график движения электротранспорта.
С 4 по 6 ноября троллейбусы петрозаводского предприятия «Городской транспорт» будут работать по расписанию воскресенья из-за низкого пассажиропотока.
С расписанием можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, 4 ноября, в День народного единства, в 12.00 на площади Кирова начнется осенний фестиваль «Марьяне».
Жителей и гостей карельской столицы ждут различные массовые мероприятия, заявили в мэрии города.
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