Троллейбусы развезут жителей Петрозаводска по домам после фейерверка в День города

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что в День города общественный транспорт будет работать до более позднего времени.
Троллейбусы ПМУП «Городской транспорт» будут работать дольше в День города, поскольку наиболее популярными эпизодами празднования являются вечерний концерт и салют. Об этом сообщил Владимир Любарский.
«После фейерверка можно будет уехать на Ключевую, на Древлянку, на Октябрьский и Первомайский, на Кукковку на троллейбусах № 1, 5 и 6», — заявил Любарский.
Он пояснил, что обращение с аналогичным предложением направлено руководству компаний-перевозчиков, работающих на автобусных маршрутах.
Ранее сообщалось, что джаз прозвучит в День города на новой концертной площадке в центре Петрозаводска.
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