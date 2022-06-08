Троллейбусы развезут жителей Петрозаводска по домам после фейерверка в День города

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что в День города общественный транспорт будет работать до более позднего времени.

Троллейбусы ПМУП «Городской транспорт» будут работать дольше в День города, поскольку наиболее популярными эпизодами празднования являются вечерний концерт и салют. Об этом сообщил Владимир Любарский.

«После фейерверка можно будет уехать на Ключевую, на Древлянку, на Октябрьский и Первомайский, на Кукковку на троллейбусах № 1, 5 и 6», — заявил Любарский.

Он пояснил, что обращение с аналогичным предложением направлено руководству компаний-перевозчиков, работающих на автобусных маршрутах.

Ранее сообщалось, что джаз прозвучит в День города на новой концертной площадке в центре Петрозаводска.