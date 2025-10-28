Тропа к самой большой ели Фенноскандии около Петрозаводска закрывается

Экологическая «Тропа к самой большой ели Фенноскандии» будет закрыта с 1 ноября 2025 года для посещений на зимний сезон.
О закрытии на зиму тропы, расположенной на территории заказника «Заозерский» в Прионежском районе недалеко от Петрозаводска (в сторону Ялгоры) сообщает Дирекции особо охраняемых территорий Карелии.
Как объяснили в дирекции, данные меры предпринимаются для обеспечения безопасности посетителей в связи с выполнением необходимых ремонтных работ. Кроме того на участках тропы скопилось много опавшей листвы, деревянные настилы стали скользкими.
Доступ к тропе разрешен исключительно в рамках экологических экскурсий, проводимых сотрудниками Дирекции, или под личную ответственность посетителей при соблюдении правил безопасности нахождения в лесу в данный период.
Экологическая тропа снова откроется для посетителей весной, после полного схода снежного покрова.
