«Тропами Метсолы»: лыжники пробегут полумарафон на севере Карелии

Лыжня пройдет по территории заповедника «Костомукшский».

19 февраля состоится одно из главных зимних событий Карелии, лыжный полумарафон «Тропами Метсолы», говорится в сообщении паблика «Карельский окатыш».



Заявки на участие в соревнованиях нужно отправлять на электронную почту до 4 февраля.



Лыжня пройдет по территории заповедника «Костомукшский». Первыми на старт выйдут спортсмены, которые побегут дистанцию 25 километров. Следом будет дан старт на 12,5 километра.



Справки по телефону +79214586417.