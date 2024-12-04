Тропу Авраама запечатлели на острове в Карелии

Красоту природы сняли на видео с помощью квадракоптера.
Красивое видео тропы Авраама на острове Риеккалансаари в Сортавальском округе сделал подписчик паблика Карелия, Петрозаводск | Вкратце.
«Мало кто знает про тропу Авраама на острове Риеккалансаари в Карелии… Здесь вы можете почувствовать дикую Карелию, посмотреть на город со смотровой площадки и просто насладиться пейзажем», — написали авторы поста.
Автор видео: DronSKY
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