Тропу к самой большой ели Фенноскандии в Карелии почистили и запретили по ней ходить

13 января сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий провели работы по очистке тропы к самой большой ели Фенноскандии в заказнике Заозерский.
Как отметили в дирекции, очистка тропы позволила создать удобные условия для комфортного посещения места жителями и гостями. И тут напомнили, что в соответствии с приказом «Дирекции ООПТ» экологическая тропа «Тропа к самой большой ели Фенноскандии» закрыта для посещения на зимний сезон. То есть ходить по ней в индивидуальном порядке запрещено.
Доступ к тропе организованных групп возможен по предварительному согласованию с дирекцией.
— Лица, желающие посетить тропу в индивидуальном порядке несут полную ответственность за свою безопасность, для чего призываем соблюдать правила безопасности нахождения в лесу и требования норм положения о заказнике, — говорится в сообщении дирекции.
Ранее мы рассказывали, что самая большая ель Фенноскандии выросла на несколько метров.