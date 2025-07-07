Тротуар обустроили на улице Хейкконена в Петрозаводске

Вдоль дороги к детскому саду и бассейну «H2O» на Древлянке обустроили тротуар.

Тротуар построили по программе «Петрозаводск пешеходный» на нечетной стороне от улицы Тимофея Артемьева до дома № 37, рассказали в мэрии. До этого времени пешеходного перехода на стороне социальных объектов не было.

Кроме того, на улице Хейкконена модернизировали наружное освещение. МУП ПЭС установило дополнительные пять опор. Теперь участок от дома № 12 до Лососинского шоссе будут освещать 14 новых светодиодных светильников.

По программе «Петрозаводск пешеходный» осталось сделать два объекта — на улицах Парфенова и Мурманской.