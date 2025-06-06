Тротуары на улице Мурманской в Петрозаводске расширят

Подрядчик рассказал о планах обустройства тротуаров на Мурманской улице.
Тротуар станет существенно шире, рассказала строительная компания.
«Ширину увеличим с 1.8 до 3 метров, также выровняем колодцы по высоте, оборудуем съезды. Полностью объект завершим в течение 2 недель», — говорится в сообщении.
Сейчас в Петрозаводскя приводят в порядок тротуары практически во всех районах города, напомнили в мэрии. Уже завершены работы на Коммунальной, Сулажгорской, Мончегорской и Мичуринской (участок от Островского до Фурманова) улицах. На финальной стадии работы на улице Анохина.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание