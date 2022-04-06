Тротуары в Петрозаводске превратились в полосу препятствий для мам с колясками (ВИДЕО)

Петрозаводчане, гуляющие с маленькими детьми, жалуются на состояние тротуаров в городе.

Уборка дорог и тротуаров вновь стала объектом критики горожан. В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили фото и видео тротуара на Лесном проспекте. Женщина с детской коляской преодолевает с трудом пробирается по лужам и снежной каше.

«Огромная благодарность нашей мэрии, тротуары и дороги убраны изумительно! Сразу видна забота правительства о гражданах. В полной мере подтверждаете слова В. В. Путина „Россия для многодетных“», — возмущается петрозаводчанка.

Ранее сообщалось, снег убрали вместе с асфальтом с отремонтированных два года назад тротуаров в Петрозаводске.