Тротуары Петрозаводска в оттепель превращаются в «корыта» из-за нехватки дворников, считает подрядчик

Полностью очистить тротуары Петрозаводска от снега, чтобы во время оттепелей на них не задерживалась вода, можно, если увеличить штат дворников.

Об этом заявил сегодня на совещании в администрации директор «Кондопожского ДРСУ» Юрий Синяков. Это предприятие является генеральным подрядчиком, отвечающим за уборку городских дорог.

По его словам, тротуары в Петрозаводске убирает спецтехника, которая неспособна вычистить снег вплотную к поребрикам. Это можно сделать только вручную. Поэтому во время таяния снега вода задерживается на тротуарах.

«Мы посмотрели по Москве — на тысячу квадратных метров тротуаров зимой один дворник. Если ориентировочно, нам надо 500 человек, чтобы они ходили, делали места, чтобы вода сливалась на проезжую частью. Потому что местами тротуары без уклона сделаны, вода как в корыте будет стоять», — пояснил Синяков.

По его словам, предприятие постарается решить эту проблему путем установки дополнительного навесного оборудования для спецтехники.

«Поставим ножи какие-нибудь, пошкрябаем, чтобы накат был ровный», — добавил директор ДРСУ.