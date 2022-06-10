Трубопровод в поселке Карелии отремонтировали с помощью скотча (ФОТО)

Стыки трубопровода с холодной водой в поселке Рабочеостровск соединили канцелярским скотчем.
В редакцию «Столицы на Онего» жительница поселка Рабочеостровск Кемского района прислала фото трубопровода, на котором стыки труб замотаны скотчем.
«Ремонт трубопровода с холодной водой в поселке Рабочеостровск. Стыки труб соединены канцелярским скотчем, а трубы обмотаны чуть ли не бумагой, зато отчитались, что «всё сделано!», зимой опять без воды посёлок жить будет. Актуально сейчас!» - написала жительница Карелии.
О проблемах с трубопроводом осенью прошлого года рассказывал депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин, представляющий интересы жителей Кемского и Лоухского районов, который разместил видео гнилой трубы, идущей из Кеми в поселок Рабочеостровск.
Ранее сообщалось, что разрушенную колонну техникума в Петрозаводске «отремонтировали» офисным скотчем.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание