Трубопровод в поселке Карелии отремонтировали с помощью скотча (ФОТО)

Стыки трубопровода с холодной водой в поселке Рабочеостровск соединили канцелярским скотчем.

В редакцию «Столицы на Онего» жительница поселка Рабочеостровск Кемского района прислала фото трубопровода, на котором стыки труб замотаны скотчем.

«Ремонт трубопровода с холодной водой в поселке Рабочеостровск. Стыки труб соединены канцелярским скотчем, а трубы обмотаны чуть ли не бумагой, зато отчитались, что «всё сделано!», зимой опять без воды посёлок жить будет. Актуально сейчас!» - написала жительница Карелии.

О проблемах с трубопроводом осенью прошлого года рассказывал депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин, представляющий интересы жителей Кемского и Лоухского районов, который разместил видео гнилой трубы, идущей из Кеми в поселок Рабочеостровск.

Ранее сообщалось, что разрушенную колонну техникума в Петрозаводске «отремонтировали» офисным скотчем.