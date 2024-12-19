Труднодоступным арктическим территориям разрешили дольше копить ТКО

Особенности труднодоступных территорий Крайнего Севера будут учитывать при утилизации отходов.

Регионы, где из-за географических или природно-климатических особенностей нет возможности регулярно, хотя бы раз в месяц, вывозить твердые коммунальные отходы автотранспортом, будут регулировать накопление ТКО по особым правилам. Соответствующий закон одобрили сенаторы 20 января на пленарном заседании Совета Федерации.

По словам сенатора от Карелии Игоря Зубарева, авторами законодательной инициативы выступил парламент Якутии, столкнувшейся с серьезными проблемами при организации обращения с отходами. Создать в труднодоступных территориях инфраструктуру, требующуюся при реализации мусорной реформы, региону было не по силам, бюджетных средств не хватало.

«Утилизация мусора на территориях с особыми географическими и природно-климатическими особенностями - это проблема не только для Якутии. Труднодоступных и малочисленных населенных пунктов много в Арктической зоне, куда входят и районы Карелии. Включить их в схему обращения с ТКО затратно для северных регионов. Внеся изменения в федеральные законы об отходах производства и потребления и об охране окружающей среды, мы вводим особые правила по организации сбора и утилизации мусора для отдаленных территорий», - сообщил Игорь Зубарев.

В новом законе появилось понятие «труднодоступная территория». К ней будут относить местность, которая расположена в границах одного или нескольких муниципальных образований либо части такого образования, где отсутствует возможность круглогодичного регулярного вывоза отходов.

Также закрепили в законе понятие «перегрузочная станция». Это площадка, в том числе с расположенными на ней сооружениями и оборудованием, которая предназначена для перегрузки ТКО для дальнейшего транспортирования.

Согласно новым правилам для труднодоступных территорий, накопление отходов здесь осуществляется на срок не более года, а их хранение допускается сроком выше 12 месяцев. Кроме того, на этой местности разрешается захоронение отходов, в состав которых входят подлежащие утилизации полезные компоненты. Накопление отдельных видов отходов I и II класса опасности на труднодоступных территориях возможно в течение не более чем 24 месяца. Хранить такие отходы регионы смогут дольше двух лет.

Теперь территориальные схемы обращения с отходами должны будут включать в себя перечень труднодоступных территорий и данные о перегрузочных станциях. Этот список определят регионы при согласовании с российским экологическим оператором и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный экологический надзор.

«К сожалению, за пять с лишним лет действия мусорной реформы проблем с отходами у субъектов меньше не стало. В Карелии, например, жалобы от населения на заваленные отходами контейнерные площадки, поступают регулярно. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на последнем заседании Совета законодателей России очень жестко высказалась о реализации реформы. Но ситуация начала исправляться после создания федерального штаба по обращению с отходами под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева. Разработано 9 новых законов в сфере обращения с ТКО. Наша цель – повысить эффективность реформы. В следующем году доведем работу над законопроектами до логического конца», - подытожил сенатор от Карелии.

Ранее сообщалось, регионам предложат прописать свои правила по обращению со строительным мусором.