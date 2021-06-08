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"Трудное наследство": Любарский рассказал, как Петрозаводск влез в многомиллионные долги

Новости. Общество
07:50, 09 Июня 2021

Бюджет Петрозаводска остался должен еще 134 миллиона рублей по контракту, из-за которого город погрузился во тьму.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о своей встрече с представителями ООО «Балтэнергоэффект».

По словам мэра, в 2014 году администрация Петрозаводска заключила с этой компанией энергосервисный контракт. Он подразумевал экономию за электроэнергию после установки новых энергоэффективных фонарей.

«Фонари были заменены в 2014-2015 годах, экономия-то имела место быть, но, по факту, город погрузился во тьму». – рассказал Любарский.

По информации мэра, город отказался от такого партнёрства. Тем не менее, особенности контракта позволили ООО «Балтэнергоэффект» в судебном порядке взыскать с города экономию.

«Компании уже перечислено 67 миллионов рублей. Городской бюджет должен еще 134 миллиона. Из тех денег, которых у нас и так нет! Теперь приходится благодарить «Балтэнергоэффект» за согласие предоставить нам рассрочку. И деваться некуда. Без рассрочки есть риск серьезно обрушить наш и без того скудный бюджет», - констатировал Любарский.

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