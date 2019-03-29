Трудные подростки смогут бесплатно посетить Музыкальный театр Карелии

В ходе рабочей встречи между УИИ и Музыкальным театром достигнута договоренность о выделении бесплатных билетов для подростков, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

В рамках проведения "Года театра" в России сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Карелия провели рабочую встречу с представителями администрации Музыкального театра.

На протяжении 9 лет в театре реализуется программа "Подари радость", по которой определенные категории граждан имеют возможность бесплатно повышать свой культурный уровень.

Балы достигнута договоренность о выделении бесплатных билетов для несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.