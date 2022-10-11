Трудным подросткам в Карелии рассказали о вреде курения

Психологи и наркологи провели беседу с подростками, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщили в УФСИН Карелии, психологи уголовно-исполнительной инспекции вместе с представителями Республиканского наркологического диспансера провели мероприятие по профилактике употребления психоактивных веществ с подростками, состоящими на учете инспекции.

Несовершеннолетним рассказали о пагубном воздействии наркотиков и психотропных веществ на организм и психику человека. Ребят предупредили о вреде курения табака, электронных сигарет, курительных смесей, а также популярных в молодежной среде вейпов и кальянов.

Кроме того, специалисты призвали подростков быть бдительными, так как именно несовершеннолетних часто вовлекают в ряды распространителей запрещенных веществ. В погоне за «легкими деньгами» ребята становятся преступниками, а некоторые сами начинают употреблять наркотики.

Как уточнили в УФСИН, подобные мероприятия способствуют ослаблению распространению наркомании и алкоголизма в обществе.