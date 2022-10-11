Трудоспособное население Карелии будет сокращаться, несмотря на повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста позволило замедлить сокращение численности трудоспособного населения в Карелии, но эта тенденция не остановится в ближайшие годы.

Такой вывод следует из прогноза баланса трудовых ресурсов на 2023-2025 годы, составленного Управлением труда и занятости республики.

«В последние время наблюдалась тенденция к неуклонному снижению численности населения в трудоспособном возрасте на 2 – 4 тыс. человек. Однако, благодаря постепенному повышению до 2028 года общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, падение указанных показателей приостановится. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 2021 году увеличилась на 1% относительно 2020 года, а в 2023-2025 годах по прогнозу будет незначительно уменьшаться», - говорится в пояснительной записке к документу.

По прогнозу Управления, численность населения Карелии в трудоспособном возрасте к 2025 году составит 309,0 тыс. человек, что на 0,6 тыс. человек, или на 0,2% меньше, чем в отчетном 2021 году.