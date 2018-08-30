Трудовая инспекция расследует случай гибели рабочего водоканала в Мелиоративном

В Прионежском районе Карелии погиб сотрудник водоканала.

Как рассказали "Стоолице на Онего" в госинспекции труда Карелии, сотрудник МУП "Прионежский водоканал" погиб в начале августа на работе в населенном пункте Мелиоративный. По данному факту ведомство проводит расследование, устанавливаются причины гибели. Сроки расследования в ведомстве не уточнили.

В МУП "Прионежский водоканал" "Столице на Онего" отказались комментировать информацию о гибели рабочего."Идет расследование, ничего не комментируем", - сказали в организации.