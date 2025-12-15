Трудовая инспекция выясняет причины смерти механика «Беломорканала»

Сотрудник шлюза «Беломорканала» скончался на рабочем месте.
Инцидент произошел 8 декабря. О нем сообщила Северо-Западная межрегиональная территориальная государственная инспекция труда.
— Механик шлюза филиала ФБУ «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» внезапно почувствовал себя плохо и был экстренно доставлен в больницу, где впоследствии умер, — рассказали в ведомстве.
По результатам расследования будут выяснены причина и обстоятельства несчастного случая.
Ранее сообщалось, что в городе Сортавала семья погибшего на производстве рабочего получит 1,3 млн рублей.