Труп 76-летнего мужчины обнаружили в запертой квартире в Петрозаводске

Пожарные вскрыли квартиру, источавшую трупный запах, и обнаружили там тело мужчины 1949 года рождения.
Сегодня, 8 декабря, в запертой квартире дома на улице Фрунзе в Петрозаводске пожарные обнаружили труп 76-летнего мужчины, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— Поступило сообщение от наряда ППС (…) о необходимости вскрытия входной двери в жилом помещении. На месте происшествия зафиксирован устойчивый трупный запах. По прибытии сотрудник ПСГ (пожарно-спасательного гарнизона — прим. ред.), действуя по письменному заявлению сотрудников полиции, проникли в квартиру через окно второго этажа, разбив форточку, — рассказали в ведомстве.
Спасатели передали тело правоохранителям. Обстоятельства происшествия выясняются.