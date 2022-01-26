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Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
14:20, 27 Января 2022
фото: © кадры камер видеонаболюдения «Ситилинк»

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Тело мужчины, скончавшегося на улице в Петрозаводске, лежит на тротуаре на улице Пограничной более 3 часов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 января, на улице Пограничной мужчина умер прямо на улице.

Камера компании "Ситилинк" запечатлела, что в 11.11 мужчина переходил дорогу по «зебре» и упал. После на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Медики зафиксировали смерть мужчины.

На данный момент, 14.38, то есть тело умершего уже более трех часов лежит на тротуаре. Труп не оградили сигнальной лентой, поэтому прохожие с колясками и с детьми буквально перешагивают через него.

Как стало известно "Столице на Онего", тело должна вывезти скорая помощь после того, как место происшествия осмотрят сотрудники Следственного комитета.

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Комментарии

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Андрей
2022-01-27 15:04:06
Это показатель работы следственного комитета и полиции. Кошмар!
Изя
2022-01-27 15:01:23
Охренеть !!! Что стало с властью в ПТЗ и Карелии , полное фиаско и позор . Кумовья работать не только не хотят , но и не умеют (((((((((((((((((
Житель Карелии
2022-01-27 15:09:41
Изя, может рядом слово "Навальный" написать ? Быстрее приедут.
норкимо
2022-01-27 14:51:42
.... пошел может в поликлинику, а там не принимают.... на совести чинуш еще одна смерть
Гость
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