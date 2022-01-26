Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Тело мужчины, скончавшегося на улице в Петрозаводске, лежит на тротуаре на улице Пограничной более 3 часов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 27 января, на улице Пограничной мужчина умер прямо на улице.

Камера компании "Ситилинк" запечатлела, что в 11.11 мужчина переходил дорогу по «зебре» и упал. После на место происшествия приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Медики зафиксировали смерть мужчины.

На данный момент, 14.38, то есть тело умершего уже более трех часов лежит на тротуаре. Труп не оградили сигнальной лентой, поэтому прохожие с колясками и с детьми буквально перешагивают через него.

Как стало известно "Столице на Онего", тело должна вывезти скорая помощь после того, как место происшествия осмотрят сотрудники Следственного комитета.