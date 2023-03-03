Труп мужчины был обнаружен на улице Петрозаводска, виновного приговорили

Суд в Петрозаводске вынес приговор обвиняемому в жестоком избиении мужчины, труп которого был обнаружен в сентябре на улице.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, в сентябре 2021 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в квартире жилого дома в Петрозаводске поссорился со своим знакомым. Он избил его руками и ногами, а затем вынес во двор соседнего дома. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.