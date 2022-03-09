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Труп мужчины найден в заброшенном здании комбината на севере Карелии

Новости. Происшествия
20:05, 15 Марта 2022
фото: Следком Карелии

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В одном из зданий бывшего Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината произошло обрушение крыши, под обломками был найден труп.

В Беломорске следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины с телесными повреждениями в нежилом помещении. Об этом сообщает Следком Карелии.

По версии следствия,  15 марта в одном из неиспользуемых зданий бывшего Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината обрушилась крыша. На месте трагедии под обломками было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения.   

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, как под тяжестью снега крыша дома обрушилась на головы жильцов в райцентре Карелии.

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