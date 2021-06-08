Труп мужчины нашли в лесу на выезде из Петрозаводска

Молодой человек с травмами головы обнаружен мертвым в лесу недалеко от Вознесенского шоссе, сообщили в Следкоме Карелии.

Труп мужчины с травмами головы нашли в ночь на 9 июня в лесу недалеко от Вознесенского шоссе в Петрозаводске. В совершении преступления подозревается местный житель, от которого получена явка с повинной. По версии следствия он в ходе ссоры убил знакомого, нанеся жертве множественные удары по голове металлической трубой.

В настоящее время закончен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, в Карелии девочка предотвратила убийство матери.