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Труп мужчины нашли в лесу на выезде из Петрозаводска

Новости. Криминал
15:39, 09 Июня 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Молодой человек с травмами головы обнаружен мертвым в лесу недалеко от Вознесенского шоссе, сообщили в Следкоме Карелии.

Труп мужчины с травмами головы нашли в ночь на 9 июня в лесу недалеко от Вознесенского шоссе в Петрозаводске. В совершении преступления подозревается местный житель, от которого получена явка с повинной. По версии следствия он в ходе ссоры убил знакомого, нанеся жертве множественные удары по голове металлической трубой.

В настоящее время закончен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, в Карелии девочка предотвратила убийство матери.

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Комментарии

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кир
2021-06-09 16:36:24
Когда поймают, тогда и "явка с повинной".
театральный критик
2021-06-09 15:54:14
Люблю явки с повинной :) Особенно от либерастни
Гость
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