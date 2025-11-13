Труп мужчины обнаружили на дне канала в Кондопоге

В Кондопоге спасатели подняли со дна деривационного канала тело утонувшего мужчины.
Сегодня, 14 ноября, на дне деривационного канала Кондопожского ЦБК в районе улицы Заводской спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
Погибший пропал 1 ноября, его поиски велись на протяжении последних 11 дней.
Труп, найденный специалистами Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС, поднят со дна канала и передан полиции.
