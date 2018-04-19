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Новости. Происшествия
09:00, 19 Апреля 2018

Труп мужчины обнаружили на дороге в Карелии

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Рядом с деревней Березовка Кондопожского района Карелии обнаружили труп мужчины.

Как рассказали "Столице на Онего", тело нашли несколько дней назад на дороге. После этого на местном магазине появилось объявление с просьбой опознать мужчину.

"Сам мужчина не Березовский", - рассказали местные жители.

При нем не было никаких документов или телефона.

Следователи устанавливают личность неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен 15 апреля 2018 года у автомобильной дороги на расстоянии 1.5 километра от п. Березовка в сторону д. Вороново Кондопожского района.

Приметы: возраст 45-50 лет, рост 160-170 см. худощавого телосложения, волосы короткие русые.

Был одет: черная куртка с тремя белыми полосками на рукавах, на куртке знак и надпись "Opel", надпись "Adidas", красные вставки; серая кофта с большим воротником на пуговицах, зеленая футболка, синие джинсы, черные зимние ботинки.

Всем, кому был известен мужчина, просят звонить по телефонам: 02, +7(81451) 20902; +79990945328,+79214517557.

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